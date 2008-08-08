В Госдуме ответили на угрозу США применить в Сирии истребители F-35

«Нас не надо устрашать. Нас веками устрашали, а мы все стоим и будем стоять», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель главкома ВВС России, депутат Госдумы Николай Антошкин. Он рассказал, какое противоядие есть у России на случай применения США своих новейших истребителей F-35 в Сирии.

По словам бывшего заместителя главкома ВВС России, Героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина, решение США применить в Сирии свой новейший истребитель F-35B Lightning II не повлияет на ситуацию и не помешает продолжать борьбу с террористами.

«США сейчас в судорогах. Дел все меньше и меньше. Сирийская армия при поддержке наших ВКС успешно решает задачи, а американцы противодействуют, им это не нужно. Вот они хотят устрашать», – считает депутат.

Он подчеркнул, что «на всякий яд есть противоядие». «Нас не надо устрашать. Нас веками устрашали, а мы все стоим и будем стоять», – подчеркнул Антошкин.

Депутат уверен, что для противостояния подобной угрозе отлично подходят переброшенные в Сирию российские средства ПВО, в частности, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

«У нас есть средства ПВО, которые могут снять любую угрозу. Наши ПВО даже снаряды сбивают. «Панцири» обнаруживают их и сбивают, а истребитель тем более», – сказал Антошкин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, США называют свои истребители F-35B Lightning II «высококлассным средством устрашения для любого противника», способным выполнить любую возложенную на него задачу. Эти истребители являются единственными самолетами корабельного базирования на Ближнем Востоке, и, по мнению руководителей технических служб, готовы справиться с любой возложенной на них задачей на территории Сирии, Ирака или Афганистана.

«Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать возможности наших новейших совершенных «стелс»-самолетов», – заявил пресс-секретарь Корпуса морской пехоты США в Пентагоне капитан Кристофер Харрисон.

За последние годы в Сирию было поставлено до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от нападений с воздуха. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как «Панцири» продемонстрировали умение сбивать беспилотники в Сирии. Кроме этого, комплексы отлично справлялись с отражением неоднократных ракетных обстрелов Сирии со стороны США и их союзников.