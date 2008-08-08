Пентагон не увидел свидетельств подготовки «Белыми касками» химатаки в Сирии

Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что Соединенные Штаты не располагают никакими свидетельствами того, что организация «Белые каски» совместно с террористами готовит химическую атаку с применением хлора против мирных жителей Сирии.

По словам Робертсона, «нет совершенно никаких доказательств», подтверждающих заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) об окончании съемок постановочных сцен химатаки в Идлибе при участии «Белых касок», передает ТАСС.

Представитель Пентагона утверждает, что «Белые каски» представляет собой гуманитарную организацию, которая спасла тысячи жизней и которая продолжает реагировать на бомбардировки ВС России и Сирии».

Более того, он подчеркнул, что «США и международное сообщество» продолжают поддерживать «героическую деятельность» «Белых касок».

Накануне в ЦПВС сообщили, что несколько ближневосточных и один американский телеканал отсняли в сирийском Идлибе девять постановочных сцен «химатаки правительственных войск», причем в постановочных сценах помощь «пострадавшим» оказывают активисты «Белых касок».