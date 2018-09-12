Внесенная в базу «Миротворца» Собчак собралась в Киев

Российскую телеведущую Ксению Собчак пригласили в Киев на ежегодную встречу «Ялтинской Европейской Стратегии».

На сайте Ялтинской конференции Собчак обозначена как «участник панели». Также участниками мероприятия станут лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер, экс-президент Польши Александр Квасьневский, бывший посол США в России Майкл Макфол и другие известные политики.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что в случае приезда Собчак пограничники будут действовать в рамках закона.

«Если она появится в пункте пропуска, пограничники будут принимать решения в пределах предоставленных полномочий с учетом имеющейся информации о возможном нарушении ею законодательства Украины», – цитирует его «Украинская правда».

Напомним, в конце марта Собчак поймали на желании поехать в Крым «без разрешения» Украины. Затем она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России в Крым «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных сайта «Миротворец».