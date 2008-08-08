Российский ведущий объяснил, почему выгнал украинского эксперта из студии

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин объяснил, почему во время прямого эфира выгнал из студии украинского эксперта Павла Жовниренко.

Скандал в студии, по его словам, произошел в разгар обсуждения ситуации на Украине.

«Я уже устал с этим бороться, когда людям грязь в глаза – божья роса. Ты ему говоришь: это белое! А он: нет, это черное!» – цитирует «Комсомольская правда» Норкина.

Ведущий отметил, что «этот Жовниренко» орал, что русские «все взорвали» и «войска ввели». «Вот как я могу с ним разговаривать? Дорогой мой, вы факты приведите, доказательства... А он в ответ сидит и ржет. Я понимаю, что он немолодой человек, и я его не могу тронуть. А спорить с ним невозможно», – пояснил Норкин.

Во вторник во время прямого эфира ведущий НТВ выгнал из студии украинского эксперта, заявив, что не может его побить из-за возраста.