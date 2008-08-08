Украинского эксперта выгнали из студии российского ток-шоу в прямом эфире

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин во время прямого эфира выгнал из студии украинского эксперта.

Из размещенной на YouTube видеозаписи можно сделать вывод, что эксперт с Украины перебил Норкина, что вызвало его бурную реакцию.

«Вы можете помолчать или нет, у вас недержание что ли? Выключите ему микрофон, я не могу так работать...Все, вы меня вывели из себя. Покиньте студию, ариведерчи», – заявил ведущий.

Украинец немедленно ушел из студии, по пути выкрикнув, что «Россия воспрянет ото сна» и обвинив Норкина в том, что он «боится правды».

«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня, я ему ***** дать [сделать больно] не могу в прямом эфире», – заключил ведущий.

В августе историк Евгений Спицын в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» задался вопросом, почему Москва еще не уничтожила Киев с помощью ядерного оружия.