Луговой оценил версию о «завербованном агенте» по делу Скрипалей

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что версия о некоем российском информаторе в деле Скрипалей, появившаяся в британских СМИ, является сказкой.

«Я как человек, который был в такой же ситуации, очень похожей на ситуацию со Скрипалями, могу сказать, что конспирологии, фантазии и сказки вокруг дела Скрипалей на сегодняшний день достигли уже критичного значения», – цитирует Лугового РИА «Новости».

По его словам, в этом виноваты британские власти, которые не предъявляют доказательств, а ограничивается «какими-то малопонятными заявлениями и тем самым создают почву для СМИ».

Журналисты при этом «начинают заниматься сочинением разных историй», отметил Луговой.

Депутат добавил, что если бы Лондон начал сотрудничать с Москвой, «тогда все стало бы понятно». «Это выдуманные истории, это конспирологические истории, сказки», – прокомментировал Луговой информацию о вербовке российского дипломата в Риме.

Во вторник британские СМИ сообщили, что данные о предполагаемых отравителях бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская разведка получила от завербованного информатора. Он якобы опознал обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова как сотрудников российской разведки и назвал их настоящие имена.