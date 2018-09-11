«Сирийские демократические силы» начали наступление на северо-востоке САР

Союзные США «Сирийские демократические силы» начали наступление на остатки боевиков «Исламского государства*» на северо-востоке Сирии, сообщила коалиция под руководством США.

«Сирийские демократические силы» начали наземные операции третьей фазы операции «Облава». В рамках операции планируется очистить от остатков ИГ* северо-восток Сирии, а также среднюю часть долины реки Евфрат в направлении сирийско-иракской границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Основные операции будут проходить в районе города Хаджин и сельской части провинции Дейр-эз-Зор к востоку от Евфрата.