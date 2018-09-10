В Кургане пытались похитить мощи Александра Невского

Уголовное дело возбуждено в Кургане после того, как местный житель попытался похитить ковчег с мощами Александра Невского в кафедральном соборе Святого Александра Невского, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 164 УК РФ (попытка хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность).

Ход расследования взят на особый контроль, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.