МИД сказал, кто помогает сирийским боевикам производить химоружие

Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что боевики занимаются производством химоружия в Сирии, но им помогают из-за рубежа.

«За годы боевых действий в Сирии, да и в соседнем Ираке поступали сведения о захвате боевиками научно-технической документации по производству химоружия (например, в специализированной библиотеке в иракском городе Мосул) и химпредприятий с соответствующим оборудованием, привлечении к синтезу боевых отравляющих веществ гражданских и военных специалистов-химиков», – сказал Сыромолотов, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что боевиков материально и технически «подпитывают» другие страны. Однако Сыромолотов подчеркнул, что не хочет спекулировать на тему возможной причастности западных стран к поставкам химикатов террористов.

«Замечу лишь, что свои тесные связи с теми же пресловутыми «Белыми касками» западные государства особенно и не скрывают. Они, по сути, открыто финансируют подрывную деятельность этой НПО, оказывают последней логистическую, материально-техническую и иную поддержку», – добавил замглавы МИД.

Сыромолотов также заявил, что «данные о подготовке экстремистами в Сирии новых инцидентов с применением химического оружия поступают постоянно». По его словам, Сирия регулярно передает конкретные сведения в Совбез ООН и ОЗХО.

Дипломат напомнил, что постпредство Сирии при ООН еще в августе официально информировало комитет СБ ООН 1540 о доставке контейнеров с хлором в лагерь боевиков в районе деревни Халлюз провинции Идлиб.

«Видимо, совершенно не случайно, что представители некоторых государств Запада буквально через пару недель начали угрожать официальному Дамаску новыми ракетными ударами в случае, если-де сирийские власти предпримут в Идлибе химическую атаку», – отметил Сыромолотов.

По его словам, террористы воспользовались тем, что в Идлибе создали зону деэскалации. «Там окопалась банда террористов, которые укрепили свои ряды и начали предпринимать вылазки против мирного населения Сирии, совершать удары по пунктам базирования российских вооруженных сил», – сказал дипломат.

Замглавы МИДа добавил, что Россия «не может не реагировать на подобную агрессию». Сыромолотов заявил, что необходимо учитывать нахождение в идлибской зоне деэскалации мирного населения и отрядов вооруженной оппозиции, которые не были замешаны в террористической активности. По его словам, потенциально они могли бы включиться в процесс урегулирования в Сирии.

Турция просит Москву воздержаться от массированного применения силы для решения проблемы Идлиба, подчеркнул дипломат.

«В этой связи стоит сложная задача отмежевания таких отрядов от «Джебхат-ан-Нусры», чтобы ее ликвидация прошла без жертв и страданий мирных жителей Идлиба и находящихся там внутренне перемещенных лиц», – сказал Сыромолотов.

Замглавы МИДа добавил, что эту задачу Россия решает совместно с партнерами по Астанинскому формату, в первую очередь с Турцией.

«[Турция] в соответствии с достигнутыми пониманиями разместила по внутреннему периметру идлибской зоны деэскалации 12 наблюдательных постов и имеет серьезное влияние на происходящие на этой территории события», – заявил он.

По его словам, турецкая сторона поддерживает нашу позицию о необходимости ликвидации террористов в идлибской зоне деэскалации, однако, по их мнению, это должно происходить «с минимальными издержками для гражданского населения».

Российские и сирийские военные самолеты возобновили интенсивные удары по провинциям Идлиб и Хама в воскресенье.

В пятницу президент России Владимир Путин заявлял, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.