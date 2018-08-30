Стало известно, как пенсионные изменения повлияют на явку 9 сентября

Планируемые изменения пенсионного законодательства, в частности, повышение пенсионного возраста, могут стать одним из факторов, которые отрицательно скажутся на явке избирателей на региональных выборах 9 сентября, такой прогноз озвучил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Одним из факторов невысокой явки на региональных выборах он назвал «электоральную усталость после больших выборов». «Люди сегодня вообще не хотят слышать ничего связанного с выборами, необходимостью определяться, голосовать. Это вообще не связано с высокой конкурентностью или с низкой конкурентностью, это связано с тем, что мы все этой весной пережили очень важную, насыщенную кампанию», – сказал Федоров, имея в виду прошедшие в марте 2018 года выборы президента, передает ТАСС.

«Второй тренд – негативное послевкусие от повышения пенсионного возраста. Вчерашнее телеобращение [президента России Владимира Путина] явно должно этот эффект снизить, но в целом факт остается фактом. Такая всеобъемлющая, всех затрагивающая реформа всего через несколько месяцев после триумфальных выборов существенно демотивировала значительную часть избирателей», – отметил глава ВЦИОМ.

Как следствие, социологи ожидают сниженную явку – «избиратели склонны высказывать свое недовольство не голосованием за оппозиционные партии, а чаще всего неучастием в выборах».

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призывает установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет, и предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что прямое обращение Владимира Путина к народу – это почти уникальное событие в политической жизни страны.