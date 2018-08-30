МИД заявил об антироссийской направленности учений НАТО в Норвегии

Запланированные на осень учения Североатлантического альянса в Северной Атлантике и Норвегии носят четкую антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в последнее время у российских границ проводится все больше интенсивных и масштабных учений.

«В частности, на октябрь-ноябрь на территории Норвегии в Балтийском море и Северной Атлантики запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединенных Вооруженных сил НАТО», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что эта демонстрация силового потенциала «имеет четкую антироссийскую направленность».

Отметим, что Россия с 11 по 15 сентября проведет учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил.