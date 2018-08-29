Избитый в ярославской колонии заключенный пожаловался на издевательства

Заключенный ярославской колонии №1 Евгений Макаров, избитый в исправительном учреждении, пожаловался на издевательства и провокации со стороны сотрудников ФСИН, сообщает фонд «Общественный вердикт».

По словам юриста «Общественного вердикта» Якова Ионцева, который посетил Макарова в среду, заключенный утверждает, что в отношении него продолжаются издевательства, «несмотря на то, что ему, как пострадавшему от пыток, предоставлена госзащита», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление фонда.

Так, Макаров пожаловался сотрудникам фонда на то, что на протяжении 7,5 часов его не кормили и не давали воду. По его словам, это произошло во время судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения для двух сотрудников ФСИН, ставших фигурантами дела об избиениях в колонии. Макаров участвовал в заседании по видеосвязи, передает ТАСС.

Кроме того, в фонде со ссылкой на Макарова утверждают, «что на утренней поверке сотрудники колонии сняли сушащееся на решетке нижнее белье, положили на стол, а сверху на еще мокрое белье положили принадлежащую Макарову Библию».

Напомним, после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова, следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.