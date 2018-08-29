Главу европейского филиала «Ночных волков» наказали из-за танков и броневиков

Министерство экономики Словакии оштрафовало главу представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека на 33 тыс. евро.

Байкеру назначили штраф из-за незаконного сбора списанной военной техники, в том числе и танка, неподалеку от города Трнава в селении Долни Крупа.

«Поводом для штрафных санкций стало неисполнение обязательной нормы об информировании министерства о категориях, типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности, которая собрана на данной территории», – приводит РИА «Новости» слова представителей министерства.

«Ночные волки» Словакии зарегистрировались в начале лета там же, где позже начали собирать военную технику. Согласно данным армии и спецслужб, в этом же месте проводились регулярные учения полувоенной организации «Словацкие призывники», состоящей примерно из 200 человек.

Обе организации привлекли к себе внимание властей: министр обороны усомнился в законности создания «Словацких призывников», а деятельность «Ночных волков» посчитал опасной президент Андрей Киска. Также открытием в Словакии штаб-квартиры российского байкерского клуба обеспокоились в ЕС.