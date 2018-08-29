Определена дата окончательного решения по делу о долге Украины перед Россией

Высокий суд Лондона собирается в сентябре вынести окончательное решение по апелляции Украины по долгу в 3 млрд долларов перед Россией.

Заседание суда назначено на 10.30 (12.30 мск) 14 сентября, передает РИА «Новости».

Судья должен вынести заключительное решение по апелляционному иску Украины на решение Высокого суда, принятое ранее.

В январе апелляционный суд Лондона провел слушания по иску Киева по долгу перед Москвой в 3 млрд долларов.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Позднее Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.