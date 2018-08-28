Шпионивший за Россией самолет НАТО едва не спровоцировал крупную авиакатастрофу

Два лайнера китайской компании China Southern Airlines были вынуждены произвести экстренное снижение, чтобы избежать столкновения с неопознанным самолетом.

Он нарушил воздушные коридоры направлявшихся в Японию самолетов в районе побережья Хабаровского края и не отвечал на запросы с земли, сообщает «Интерфакс».

Согласно сигналу радиолокационного ответчика, неизвестное воздушное судно является самолетом НАТО. Его полет над нейтральными водами мог осуществляться с разведывательными целями.

Ранее сообщалось, что НАТО проследит за крупными учениями «Восток – 2018», которые пройдут в России с 11 по 15 сентября. В альянсе заявили, что маневры демонстрируют «сфокусированность на подготовке сил к масштабному конфликту».

В учениях будут задействованы порядка 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников. В них примет участие также Китай, который уже перебросил истребители в Челябинскую область.