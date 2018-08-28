ЕС предупредил о готовности ответить на новые пошлины США

Евросоюз готов оперативно ответить в случае введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на товары из ЕС, сказал пресс-секретарь ЕК Даниель Розарио.

«Если США применят какие-либо дополнительные тарифы на европейские товары, ЕС готов быстро ответить», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Розарио, сейчас ЕС и США работают над «более тесным экономическим партнерством» в рамках достигнутых в июле договоренностей.

Напомним, вскоре после наложения обоюдных пошлин делегация ЕС во главе с Юнкером во время визита в США в июле согласилась ослабить ограничения на импорт из США медицинского оборудования и решила увеличить закупки американского СПГ и сельхозпродукции. Позднее американский президент Дональд Трамп объявил об «открытии Европы» для фермеров США.