Грубый ответ Порошенко на вопрос журналиста попал на видео

Журналист Иван Казора опубликовал видео, на котором запечатлена грубая реакция президента Украины Петра Порошенко на вопрос по поводу его предвыборных обещаний.

В частности, Казора напомнил Порошенко, что тот обещал профинансировать из личного благотворительного фонда реконструкцию Соборной площади Николаева, выделить из бюджета 10–15 млн гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева и решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения в этом городе.

Однако такой вопрос не понравился Порошенко: он резко выхватил у журналиста микрофон и попросил охрану отгородить себя от Казоры.

«Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу», – написал Казора в Facebook.

Журналист также отметил, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, «как верный вассал Петра Порошенко и как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича».

Казора сыронизировал о том, какого поведения стоит ждать от местных депутатов, чиновников и полицейских, если неподобающим образом ведет себя сам глава государства.

«Порошенко, как глава европейского государства, теперь может с гордостью показывать это видео своим коллегам Макрону или Меркель, как он по-государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова на Украине», – отметил Казора.

На прошлой неделе Порошенко извинился перед гражданами за данное четыре года назад обещание закончить военную операцию в Донбассе за считанные часы. После этого Порошенко предложили извиниться за победу на президентских выборах.