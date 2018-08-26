Ефимова рассказала, чем тренировки в США лучше

Трехкратная призерка Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о различиях тренировок в России и США.

По словам спортсменки, в США люди «приходят в бассейн не пинками под зад», как это часто происходит в России.

«У нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо. И так очень тяжело, а еще тренироваться надо. А там приходишь – солнце, весело, и тренеры дают позитив. Вроде ты профессиональный спортсмен, но все делаешь с пофигизмом и удовольствием», – отметила Ефимова, слова которой передает Sport24.

Кроме того, она обратила внимание на разницу в работе тренеров в России и США. «У нас один тренер занимается максимум с тремя спортсменами, а там командная система – по 70 человек вместе плывут», – рассказала спортсменка.

Она отметила, что такое количество соперников заставляет тебя работать, несмотря на лень и усталость.

7 августа трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова завоевала первое место на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы.