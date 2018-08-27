Рубль упрочил снижение к доллару и евро

Курс рубля в понедельник вечером усилил снижение к основным иностранным валютам, следует из данных торгов.

К 21.21 мск курс доллара расчетами «завтра» рос до 67,58 рубля (на 48 копеек), передает РИА «Новости». Курс евро – вырос до 78,89 рубля (на 94 копейки), поднимаясь до 79,05 рубля.

Министр финансов Антон Силуанов в понедельник заявил, что курс рубля нельзя предугадать из-за санкций со стороны Запада, ставки ФРС и настроения инвесторов.