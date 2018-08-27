«Русских хакеров» обвинили в атаке на канцелярию вселенского патриарха

Российские хакеры потратили годы на взлом почтовых ящиков помощников предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея, связанных с вопросом предоставления автокефалии Украинской православной церкви, пишут зарубежные СМИ.

Хакеры из якобы российской группировки Fancy Bear пытались украсть письма верховных помощников вселенского патриарха Варфоломея I, пишет Associated Press. Сам 78-летний патриарх не пользуется электронной почтой, однако сотрудники сервиса Secureworks рассказали о нескольких попытках взломать учетные записи его помощников в почтовой системе Gmail.

Сообщается, что атаки были совершены на почтовые ящики митрополитов Варфоломея (Самараса), Эммануила (Адамакиса) и Элпидофороса (Ламбриниадиса). Все они связаны с вопросом дарования раскольнической украинской церкви томоса об автокефалии.

В РПЦ заявили, что у нее нет информации о хакерской атаке, отмечается в статье.

Напомним, перед президентскими выборами 2016 года в США Facebook несколько раз заявляла об угрозах со стороны хакеров из Fancy Bear в отношении сотрудников основных американских политических партий. В начале 2018 года СМИ сообщали, что хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанные с Россией, успешно атаковали почтовые ящики сотрудников крупных компаний, связанных с оборонным комплексом США. На прошлой неделе американская корпорация Microsoft заявила новых попытках «российских хакеров» Fancy Bear повлиять на выборы в США.

На Западе утверждают, что группа хакеров связана с властями России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес Москвы не подкрепляются какими-либо основаниями. По его словам, в Кремле не знают о группировке Fancy Bear.

В мае президент Украины Петр Порошенко заявил, что после переговоров с епископом Варфоломеем Украина «очень-очень близка» к получению автокефальной церкви. Однако близкий к Константинопольскому патриархату источник сообщал, что «Киевский патриархат» не получит автокефалии.