Эстония разрешила полеты истребителей НАТО

Полеты истребителей НАТО в Эстонии, прерванные после случайного пуска ракеты, решено возобновить, сообщил министр обороны страны Юри Луйк.

Расследование инцидента с ошибочным пуском испанским истребителем боевой ракеты «воздух-воздух» продолжается. Луйк заявил, что «не возникало угрозы для гражданской авиации», передает «Интерфакс».