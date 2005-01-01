Си Цзиньпин преподнес Путину подарки

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину самый древний китайский музыкальный инструмент – арфу гуцинь и тяньцзиньскую глиняную статуэтку «нижэньчжан» с лицом главы российского государства, сообщили в МИД КНР.

«Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Путину чжучжэнский гуцинь из провинции Шаньдун и тяньнцзиньский нижэньчжан с изображением президента Путина», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Гуцинь – самый древний щипковый инструмент Китая. Он имеет почти трехтысячелетнюю историю и является важной составной частью музыкальной традиции Китая.

Глиняные куклы «нижэньчжан» – вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине.

Ранее Владимир Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра. Накануне Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР, глава российского государства стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды.

Визит российского президента в КНР начался в пятницу. В Пекине Путина встретили песней «Катюша». Позднее президент России прибыл в китайский город Циндао, где 9-10 июня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).