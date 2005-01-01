Воробьева выдвинули кандидатом в губернаторы Подмосковья

Московское областное отделение политической партии «Единая Россия» выдвинуло действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в кандидаты на пост главы региона.

Всего в бюллетени было внесено пять кандидатур, передает ТАСС.

«Результаты распределились следующим образом: Володин Роман – восемь голосов, Воробьев Андрей - 199 голосов, Кабанова Валентина – 15 голосов, Лысенко Александр – семь голосов, Толмачев Александр – три голоса», – рассказал председатель счетной комиссии Александр Костомаров.

Таким образом, по итогам голосования Андрей Воробьев был выдвинут кандидатом от Московского областного отделения партии «Единая Россия», набрав наибольшее число голосов по результатам тайного голосования.

Напомним, о намерении Воробьева участвовать в выборах главы Подмосковья стало известно в мае. День голосования назначен на 9 сентября.

Как сообщает сайт правительства Подмосковья, Воробьев занимает пост главы региона с 10 сентября 2013 года.

За это время он стал инициатором 16 губернаторских программ, призванных развивать ключевые направления жизни граждан: здоровье и безопасность, образование и экология, дороги и качество ЖКХ, благоприятный инвестиционный климат и эффективное госуправление.