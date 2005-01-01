Трамп поздравил Овечкина, назвав его «настоящей суперзвездой»

Президент США Дональд Трамп поздравил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с победой в Кубке Стэнли, и отметил капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина.

«Поздравляю «Вашингтон Кэпиталз» с отличной игрой и выигрышем Кубка Стэнли. Александр Овечкин, капитан команды, был великолепен – настоящая суперзвезда», – передает РИА «Новости» сообщение Трампа в Twitter.

Напомним, ранее в пятницу клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

Кроме того, Овечкин впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).