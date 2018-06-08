Депутаты подрались на заседании Рады

В Верховной раде депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза подрался с коллегой из Оппозиционного блока Александром Долженковым.

Как передает телеканал Newsone, Береза подбежал к Долженкову, и схватил его за ворот пиджака. После этого несколько депутатов подбежали и разняли драчунов, передает RT.

Напомним, в апреле внефракционный депутат Верховной рады Сергей Мельничук и его экс-коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько устроили драку после эфира на украинском телеканале NewsOne.