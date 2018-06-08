Евросоюз и НАТО решили оповещать друг друга о кибератаках

Европейский союз и НАТО создали систему взаимных уведомлений в реальном времени о кибератаках, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы продолжаем сотрудничество в сфере кибернетической безопасности. Мы создали систему уведомлений в реальном времени о кибернетических атаках и случаях использования вредоносного программного обеспечения», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

Он также сообщил, что НАТО и ЕС решили увеличить присутствие в Ираке. «Миссия ЕС сосредоточится на вопросах обеспечения гражданской безопасности, НАТО будет заниматься подготовкой инструкторов для армии», – пояснил он.

В апреле Североатлантический альянс привлек более 1 тыс. специалистов из почти 30 стран для проведения масштабных международных учений в киберпространстве.

В ноябре 2017 года в НАТО заявили о мобилизации кибернетических возможностей стран-членов.