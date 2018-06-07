Британский МИД опроверг факты расизма на матче ЦСКА – «Арсенал»

Британский МИД не подтвердил наличие фактов расизма на матче Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» в Москве в апреле, сообщила британскому парламенту представитель МИД и депутат Харриет Болдуин.

«Команда британского посольства работала с клубами ЦСКА и «Арсенал» при подготовке и во время проведения данного матча», – передает RT письменное свидетельство Болдуин.

По ее словам, сотрудники посольства «расположились на стадионе за несколько часов до его начала и оставались там до последнего болельщика на случай возникновения необходимости в консульской помощи».

«Расистских скандирований они не слышали, представители клубов или болельщики им ни о чем подобном не сообщали. Насколько мы понимаем, хотя о подобных скандированиях и сообщалось в СМИ, УЕФА, как ответственный руководящий орган, не получал каких-либо свидетельств расистского поведения во время матча, но готов рассмотреть любую информацию, которая могла бы помочь при проведении расследования», – написала она.

Ранее Reuters, основываясь на словах своего фотографа Григория Дукора, рассказало о проявлениях расизма на матче в Москве. Сообщалось, что российские болельщики изображали обезьян с помощью характерных выкриков, в те моменты, когда с ними оказывались темнокожие футболисты «Арсенала» Дэнни Уэлбек и Алекс Айуоби.