Чебоксарского депутата-единоросса заподозрили в подготовке заказного убийства

В столице Чувашии арестован депутат городского заксобрания Евгений Андреев. Его подозревают в организации заказного убийства. Задержание депутата проходило с участием бойцов спецназа ФСБ.

В Чебоксарах арестован депутат законодательного собрания от «Единой России» Евгений Андреев. Накануне суд удовлетворил просьбу следствия и дал санкцию на двухмесячный арест политика. Андреев помещен в следственный изолятор. Как отмечает поволжское издание «Правда ПФО», ранее под следствие попадали и другие депутаты, но дело Андреева выглядит беспрецедентно: впервые за многие годы парламентария подозревают в организации заказного убийства.

Задержание депутата проходило с участием бойцов спецподразделения регионального управления ФСБ. Силовики учли, что избранник народа в прошлом был кандидатом в мастера по боксу и вольной борьбе.

Как пишет издание, по предварительной информации, Андреев планировал «убрать» партнера по бизнесу. Покушение готовилось еще в прошлом году, киллер арестован. В окружении депутата утверждают, что его оклеветали и подставили.

У Андреева до сих пор был блестящий послужной список по общественной линии, хотя к нему и ранее звучали публичные нарекания. Как утверждает издание, строительной фирме, которую считают близкой к депутату, предъявлялись претензии по поводу качества строительства и ремонте сельских дорог. По данным газеты, по одному из подобных фактов даже возбуждалось уголовное дело.

«Репутация городского парламента в глазах граждан подорвана до основания, – заявил «Правде ПФО» депутат Чебоксарского горсовета Сергей Муравьев. – С другой стороны, избиратели тоже должны думать, за кого голосовать. Нынче уважаемый электорат привык ориентироваться на подарки и развлечения».