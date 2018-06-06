Путин рассказал об устремлениях России

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему стремится страна.

Россия стремится к поступательному развитию, росту экономики, приданию экономике инновационного характера, развитию инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечению безопасности, заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

В отношениях с другими странами Россия позиционирует себя как государство, следующее нормам международного права, уважающее партнеров и отстаивающее свои интересы. По словам Путина, Россия придает большое значение сотрудничеству с надежными партнерами, к который относится и Китай, передает РИА «Новости».

Путин напомнил, что глава Китая Си Цзиньпин говорил о стремлении китайских властей «к улучшению жизни людей». Путин заявил, что и в России «не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан». Он отметил, что этой цели можно достичь «самыми разными способами».

Исходя из этого, Россия выстраивает отношения с Китаем, с которым ее многое объединяет, сказал Путин, обратив внимание на глубокие исторические связи и корни двух стран.

Напомним, Путин посетит Китай 8-10 июня.