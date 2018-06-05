ЕР выдвинула в псковские губернаторы Михаила Ведерникова

Конференция реготделения «Единой России» в Псковской области выдвинула кандидатом на должность губернатора врио главы региона Михаила Ведерникова, сообщили в областном отделении партии.

Как передает «Интерфакс», в поддержку Ведерникова высказались 78 человек, за главу регионального исполкома «Единой России» Игоря Сиротина – пять человек. Решение будет направлено для утверждения в президиум генсовета партии.

Также на конференции принята предвыборная программа регионального отделения «Единой России» на выборах губернатора Псковской области.

Напомним, 31 мая заксобрание региона назначило губернаторские выборы на 9 сентября. Кандидатов в губернаторы по законодательству нужно выдвинуть с 4 июня по 3 июля.

Согласно Избирательному кодексу Псковской области выдвинуть кандидата на пост губернатора могут только политические партии, для чего им необходимо провести конференции. На данный момент о проведении соответствующих мероприятий избирко Псковской области уведомили реготделения «Единой России», «Яблока», Партии Роста, Партии пенсионеров России и Партии свободных граждан.

Также кандидаты в губернаторы должны собрать подписи в свою поддержку – 7% от общего количества депутатов представительных органов и глав муниципальных образований и 10% от депутатов представительных органов и глав муниципальных районов и городских округов. Кандидаты должны заручиться поддержкой не менее чем в 20 районах и городских округов.

Напомним, в октябре 2017 года президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области, который он занимал с февраля 2009 года. Тогда же врио главы региона был назначен заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.