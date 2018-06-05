Власти Ульяновска объяснили появления тротуара из надгробных плит

Администрация Ульяновска рассказала, кто и зачем замостил фрагментами надгробных плит пешеходную дорожку на улице Радищева.

«В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни», – сообщили в администрации, передает РИА «Новости».

Похоронное бюро таким образом решило благоустроить территорию. В мэрии отметили, что предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробий, формально ничего не нарушил.

Представители городской власти провели с коммерсантом «профилактическую беседу», после которой фрагменты надгробных плит были зашлифованы.