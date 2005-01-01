Звезду на Спасской башне Кремля в заставке ФИФА заменили на крест

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что создатели официальной заставки Чемпионата мира по футболу 2018 года допустили ошибку во время рисовки символа на Спасской башни Кремля.

В ролике видно, что на 28 секунде мяч пролетает Москву и Спасскую башню Кремля, на пике которой вместо звезды установлен православный крест.

Пресс-секретарь FIFA рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в обновленной версии заставки неточность исправят.

«Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе (символ на вершине Спасской башни Кремля) была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время», – рассказал он.

Ряд СМИ предположили, что замена звезды на крест, вероятно, связана с запретом на коммунистические символы во многих странах Европы, в том числе бывших советских республиках.

Спасская башня – главная башня Кремля в Москве, на которой установлены куранты. В 1937 году на башню поставили рубиновую звезду, олицетворяющую победу коммунизма. После распада СССР правительству несколько раз предлагали вернуть на пик двуглавого орла, который стоял там в царские времена.

FIFA 1 июня представила официальную видеозаставку к Чемпионату мира по футболу. На кадрах показаны основные достопримечательности 11 российских городов. Например, можно увидеть такие узнаваемые памятники, как собор Василия Блаженного в Москве, Родина-Мать в Волгограде, Дом Севастьянова в Екатеринбурге и дракон Зилант в Казани. Ролик заканчивается кадром, на котором показан футбольный мяч в виде яйца Фаберже с кубком чемпионата мира внутри. Зрители будут видеть этот ролик перед каждым матчем предстоящего турнира.