Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

Tекст: Катерина Туманова

Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев, передает РИА «Новости».

Дублем в составе победителей отметился Винисиус Жуниор, забивший на седьмой и компенсированной минутах первого тайма. Еще один мяч на 60-й минуте провел Матеус Кунья.

Винисиус с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В стартовом составе бразильцев третий матч подряд отыграл защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, которого заменили на 82-й минуте. Его одноклубник Луис Энрике провел всю игру на скамейке запасных.

Первый матч на чемпионате после травмы провел Неймар. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии вышел на замену на 76-й минуте. Бразильцы набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места.

Шотландия с тремя баллами осталась третьей, ее судьба решится позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф.