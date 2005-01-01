Хантсман рассказал о попытке помериться закалкой с Путиным

Посол США в России Джон Хантсман объяснил, почему принял участие в крещенских купаниях.

В эфире Fox News он ответил на вопрос об ощущениях от погружения зимой в ледяную прорубь: «Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой».

Американский посол пояснил, что «хотел окунуться трижды», поскольку глава российского государства Владимир Путин «поступил так же», передает ТАСС.

По мнению Хантсмана, это дает «важный сигнал» о способности народа США «совершить этот (обряд) правильным образом».

На вопрос о том, кто «победил», Хантсман сказал: «Комментаторы в этой стране (в России) в общем заключили, что США сделали все верно».