Опубликовано видео с места ликвидации боевика в Дагестане

Появилась видеозапись с места операции спецназа ФСБ по ликвидации главаря вооруженной банды в Дагестане.

Видеозапись предоставил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает RT.

На видео показаны горы, передвигающиеся люди в военной форме, военные автомобили. Затем на кадрах появляются боеприпасы, изъятые в ходе операции. Также зафиксирован лежащий на земле человек.

Ранее в воскресенье НАК заявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в двух населенных пунктах Цумадинского района Дагестана и их окрестностях.

Позже стало известно, что силовики уничтожили в ходе скоротечного боя в Цумадинском районе Дагестана одного боевика из местной бандгруппы Шамиля Алиева.