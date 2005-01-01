Божена Рынска похвасталась тем, как победила ребенка «мощной грудью»

Журналистка Божена Рынска заявила, что представитель аэропорта Шереметьево попытался оттеснить ее, пропустив на посадку семью с ребенком, но она не позволила сделать этого.

«На проходе на посадку в приоритете очереди я была одна. Представитель Шереметьево стал пытаться оттереть меня, пассажира бизнеса, и провести вперед меня пассажиров того же бизнеса, но с ребенком вполне адекватного возраста – лет 5–6, который был вполне здоров и адекватен. Никогда не слышала, чтобы пассажиры с детьми были приоритетнее всех остальных пассажиров бизнес-класса. Тем более один человек – я – вполне пережидаем, не рассыплются и подождут секунду. Что я и сказала, закрыв проход мощной грудью», – написала в Facebook журналистка и светская львица Божена Рынска.

Она отметила, что, помимо этого, произошло еще одно досадное происшествие. Музыканта Стаса Намина не пустили в кабину с его небольшим чемоданчиком.

«Спрашивается: почему его не завернули на регистрации? Мой маленький чемодан пустили, а его – нет. По-моему, о несоответствии кэбин-сайза новым стандартам необходимо сообщать на регистрации», – отметила она.

Ранее Рынска неоднократно выступала с репликами в стиле «чайлдфри»: в марте этого года она заявила, что дети, погибшие в пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», могли сами поджечь поролон в игровой комнате.

В феврале журналистка раскритиковала видео с кричащим в самолете ребенком и заявила, что такие дети не должны летать.