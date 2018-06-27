Выползший на дорогу младенец погиб под колесами во Владимире

Правоохранительные органы Владимира выясняют обстоятельства гибели годовалого младенца, выползшего на дорогу и попавшего под машину, сообщили в региональном МВД.

Трагедия произошла во вторник в 13.55 мск в коттеджном поселке «Ладога» во Владимире, но полиция сообщила о нем только сейчас.

«По предварительной информации, мальчик 2017 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выполз с территории одного из участков на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля, которым управляла 30-летняя женщина», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Младенец погиб на месте происшествия. Водителя автомобиля удалось задержать лишь после введения плана «Перехват». В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что пятилетний ребенок погиб, его мать доставлена в больницу, после наезда на них автомобиля на территории Новой Москвы.

Ранее в результате опрокидывания рейсового автобуса в Томской области погиб пятимесячный ребенок, еще 17 человек получили различные травмы.