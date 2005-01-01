Помпео решил поискать возможности для сотрудничества с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что настроен найти области, в которых между Россией и США возможно сотрудничество.

По словам Помпео, «в течение более десяти лет» внешняя политика США была «сфокусирована на борьбе с терроризмом и в гораздо меньшей степени на противостоянии великих держав», передает ТАСС.

В связи с этим он высказался за то, чтобы США проявляли в отношении России и Китая «не только настойчивость, но и гибкость».

«Задача для госсекретаря – выявить такие области, в которых мы можем работать, в то же время обеспечивая безопасность Америки от худших действий со стороны властей таких стран», – заявил Помпео в интервью The Wall Street Journal.

В то же время он признал, что есть много вопросов, по которым между Вашингтоном и Москвой, а также Пекином есть разногласия и в целом у стран «чрезвычайно различные ценности».

В то же время госсекретарь обвинил Китай в нарушении правил ведения торговли.

На прошлой Помпео сообщил, что вскоре после поездки советника Дональда Трампа по национальной безопасности в Москву может состояться встреча лидеров России и США.