Белорусский банк подал документы на приватизацию украинской «дочки» Сбербанка

Белорусский Паритетбанк второй раз подал пакет документов в Нацбанк Украины (НБУ) для покупки украинской «дочки» Сбербанка.

В пресс-службе Паритетбанка отметили, что возможное приобретение украинской «дочки» Сбербанка «является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов Паритетбанка по развитию банковского бизнеса», передает ТАСС.

В случае одобрения заявки Паритетбанк опубликует условия сделки в своей международной финансовой отчетности.

Ранее Паритетбанк подал документы на приватизацию украинской «дочки» Сбербанка в декабре 2017 года, но позднее НБУ отказал «в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины».

В июне 2017 года о намерении приобрести белорусский Паритетбанк для дальнейшей покупки им украинской «дочки» Сбербанка заявил владелец компании VP Capital Виктор Прокопеня.

В апреле 2017 года Сбербанк заявил об уходе с украинского рынка из-за длительных негативных тенденций в экономике этой страны. После этого желание приобрести 22,5% акций украинской «дочки» Сбербанка изъявил владелец Norvik Banka, гражданин России и подданный Великобритании Григорий Гусельников.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о продаже украинской «дочки» Сбербанка.