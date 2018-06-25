Француженку посадили в тюрьму за пересечение границы США во время пробежки

Туристка из Франции провела две недели в американской тюрьме за то, что во время пробежки случайно перешла границу Канады и США, сообщает The Independent.

По словам женщины, там, где она занималась спортом рядом с городом Уайт Рок недалеко от Ванкувера, где не было никаких знаков о том, что рядом находится граница с США, передает РИА «Новости».

Француженка решила сфотографировать местные красоты и сошла с тропинки, в этот момент к туристке подошли американские пограничники.

«Они говорили мне, что я нелегально пересекла границу, а я пыталась объяснить им, что сделала это не специально», – рассказала туристка.

Из-за того, что у женщины не оказалось при себе документов, ее отправили в следственный изолятор в американском городе Такома в 200 километрах от места ареста.

«Меня посадили в машину с решетками и увезли. Потом меня попросили снять с себя все вещи, даже украшения, и полностью досмотрели», – сказала туристки.

Мать женщины привезла в Такому документы дочери и разрешение на пребывание в Канаде, после чего сотрудникам миграционной службы потребовалось две недели, чтобы подтвердить их подлинность.

Напомним, ранее в США после целого ряда указов президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики в ходе облав якобы были задержаны сотни нелегальных мигрантов.

Как сообщает The Independent, нелепый случай произошел рядом с городом Уайт Рок недалеко от Ванкувера. По словам женщины, там, где она занималась спортом, не было никаких знаков о том, что рядом находится граница, передает РИА «Новости».

Она решила сфотографировать местные красоты и сошла с тропинки, в этот момент к туристке подошли пограничники. Она сошла с тропинки, чтобы сделать фото, когда к ней подошли пограничники.

«Они говорили мне, что я нелегально пересекла границу, а я пыталась объяснить им, что сделала это не специально», – рассказала туристка.

Из-за того, что у нее не оказалось при себе документов, женщину отправили в следственный изолятор в американском городе Такома в 200 километрах от места ареста.

«Меня посадили в машину с решетками и увезли. Потом меня попросили снять с себя все вещи, даже украшения, и полностью досмотрели», – сказала она.

Мать женщины привезла в Такому документы дочери и разрешение на пребывание в Канаде, после чего сотрудникам миграционной службы потребовалось две недели, чтобы подтвердить их подлинность.

Напомним, ранее в США после целого ряда указов президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики в ходе облав якобы были задержаны сотни нелегальных мигрантов.