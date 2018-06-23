Черногория решила за год уничтожить излишки оружия совместно с НАТО

До середины 2019 года на территории Черногории состоится совместное с НАТО уничтожение 400 тонн различного оружия, сообщил лидер оппозиционной партии «Настоящая Черногория» и экс-кандидат в президенты Марко Милачич.

Милачич сообщил, что речь, согласно имеющимся данным, идет «об уничтожении оружия, которое до сих пор не могло быть утилизировано, срок – до середины следующего года», передает РИА «Новости».

Это будут, вероятно, «подводные торпеды и морские мины, которые остались со времен Югославской народной армии».

О том, будут ли уничтожаться на территории Черногории военные отходы стран-членов НАТО, пока не сообщается.

«Но, имея в виду степень услужливости властей в Подгорице, никого не удивило бы, если такая договоренность уже была заключена», – иронизирует Милачич.

Он добавил, что при заключения подобных договоренностей Черногорию могут использовать и для уничтожения радиоактивных отходов НАТО, вредных для окружающей среды и здоровья людей.

Ранее местные СМИ со ссылкой на министерство обороны Черногории сообщили, что Великобритания и ряд других стран-членов НАТО готовы выделить около 700 тыс. евро на уничтожение излишков вооружения в Черногории.

Правительство республики в 2007 году начало совместно с Программой развития ООН (UNDP) и ОБСЕ проект демилитаризации MONDEM. По нему до конца 2017 года были утилизированы 28 тонн токсичного ракетного топлива, больше 25 тонн составляющих веществ для напалма и свыше 1 тыс. единиц тяжелого вооружения.

Напомним, в июне глава минобороны Черногории решил исполнить роль шпиона для учений НАТО.