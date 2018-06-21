Задержан подозреваемый в убийстве американского рэпера XXXTentacion

Власти Флориды сообщили о задержании подозреваемого в убийстве популярного американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Эту информацию передает Associated Press.

Рэпера застрелили во Флориде в понедельник вечером. Свидетели сообщали, что к машине Онфроя подбежали двое чернокожих мужчин в толстовках, один из которых выстрелил в рэпера.

В среду фанаты XXXTentacion устроили в Лос-Анджелесе массовые беспорядки и стычки с полицией.

20-летний XXXTentacion получил популярность в 2017 году после выхода дебютного альбома «17», занявшего второе место в чарте Billboard 200 – рейтинге наиболее популярных музыкальных альбомов в США.