Германия заработала на долгах Греции почти 3 млрд евро

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций по программе Европейского центробанка (ЕЦБ) 2,9 млрд евро.

Как передает dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос партии «Союз-90»/«Зеленые», прибыль стран, полученная в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции на условиях проведения Афинами реформ и внедрения пакета мер экономии.

По данным Deutche Welle, к 2017 году Германия в рамках программы ЕЦБ заработала около 3,4 млрд евро. При этом Греции и Европейскому стабилизационному механизму деньги перечислялись лишь дважды – в 2013 году (527 млн евро) и в 2014-м (387 млн евро). Помимо этого, кредит Афинам по линии банка KfW принес Берлину проценты в размере 400 млн евро.

Эксперт «зеленых» по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер потребовал снизить долговое бремя Греции. Он считает, что Греция уже выполнила свои обязательства. Теперь Еврогруппа должна «выполнить свои обещания».

Напомним, в феврале 2017 года глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что не видит необходимости в списании части долгов Греции.