Король Бельгии решил приехать в Россию на ЧМ-2018

Король Бельгии Филипп приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщают местные СМИ.

Так, Филипп «выразил интерес и желание посетить один из трех первых матчей с участием национальной сборной, и премьер-министр (Бельгии Шарль Мишель) уже проинформировал об этом Совет министров (королевства)», сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету «Суар».

Отмечается, что ЧМ посетит также глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее Кремль анонсировал «напряженный трафик» глав государств на ЧМ-2018.