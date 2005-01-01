Появились сообщения о планах Дерипаски продать долю в «Группе ГАЗ»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска планирует продать часть своей доли в автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» ради снятия американских санкций, передает Bloomberg.

По информации источников агентства, Дерипаска ведет переговоры о продаже части своей доли с миноритарными инвесторами холдинга «Русские машины» (входит в «Группу ГАЗ»), передает ТАСС.

Уточняется, что переговоры об этом ведутся в том числе с бывшим главой Magna International Зигфридом Вольфом. Окончательное решение пока не принято.

Bloomberg отмечает, что таким образом Дерипаска хочет продемонстрировать готовность отказаться от части активов в обмен на снятие введенных против него санкций США.

Соглашение будет зависеть от того, согласится ли министерство финансов США снять санкции с «Русских машин» и «Группы ГАЗ», указывает Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Олега Дерипаски за пять месяцев 2018 года сократилось более, чем вдвое – до 4,03 млрд долларов.

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список попали Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».