Египетскую сборную пообещали наказать за общение с артистами

Руководство сборной Египта по футболу запретило игрокам общаться с приехавшими поддержать их артистами перед матчем с Россией, сообщил портал «Масрауи».

Футболистам запрещено принимать египетских деятелей искусства и культуры в своих номерах в отеле, делать с ними фотографии, передает ТАСС.

«Официальные лица строго-настрого предупредили игроков о том, что тот, кто нарушит это предписание, будет подвергнут серьезным наказаниям. Это необходимо, чтобы обеспечить спокойную обстановку перед важной игрой против России», – сообщил источник издания.

Отмечается, что ранее официальная делегация сборной Египта говорила об обеспокоенности из-за прилетевших в Санкт-Петербург артистов, поскольку это может негативно сказаться на подготовке футболистов к игре. Недовольство усилилось, когда популярные в стране деятели культуры и искусства стали появляться в гостинице, где остановились футболисты.

Сборные России и Египта встретятся во вторник в Санкт-Петербурге. Португальский тренер Жозе Моуринью оценил шансы обеих команд.