Неймару придумали новое прозвище

Пользователи социальных сетей высмеяли новую прическу капитана сборной Бразилии по футболу Неймара, который радикально сменил имидж перед чемпионатом мира в России.

«Парикмахер: «Неймар, что у нас сегодня?» – Неймар: «Птица сплела гнездо на моей голове из лапши» – Парикмахер: «Ни слова больше», – написал @DaveTheCarGuy, сопроводив запись фотографией футболиста.

В соцсетях Неймара стали называть «лапшеволосным».

Hairdresser: So what will it be today? Neymar: A bird has made a nest in my hair out of Maggi 2 minute noodles. Hairdresser: Say no more pic.twitter.com/gOEEQronOk — David Taylor (@DaveTheCarGuy) 18 июня 2018 г.

Публикация от CPI-M Panisagar (@cpimpns) 17 Июн 2018 в 1:27 PDT

Публикация от il Bomb0 (@ilbomb0) 17 Июн 2018 в 12:09 PDT

Напомним, Неймар входит в тройку самых высокооплачиваемых в мире футболистов.