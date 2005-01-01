Плющенко с Рудковской пережили землетрясение в Японии

Фигурист Евгений Плющенко с женой и сыном находился недалеко от города Осака, где был зафиксирован эпицентр подземных толчков.

Российские знаменитости – фигурист Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Александром – оказались недалеко от центра землетрясения в Японии. Рудковская в соцсетях прокомментировала инцидент, успокоив поклонников:

«Дорогие, спасибо за переживания, с нами все хорошо, мы сегодня испытали на себе землетрясение магнитудой 6, пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку, у всех легкий шок. Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землетрясение он тут пережил впервые в жизни, но живем дальше и радуемся жизни!» – написала она в Instagram.

Между тем бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года в женском одиночном фигурном катании россиянка Анна Погорилая сообщила, что не смогла уехать из японского города Кобе из-за землетрясения в стране, сообщает РИА «Новости».

Погорилая приехала в Японию для участия в шоу.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник на западе Японии, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе. Жертвами стихии стали три человека, еще около 230 получили различные травмы.