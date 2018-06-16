Патриарх Кирилл сказал, как победить воровство в России

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл выступил в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы «ФосАгро» и рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.

Патриарх сказал, что вспоминает «трудные 90-е годы», когда он был митрополитом Смоленским и много путешествовал. «Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: «Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?» И в ответ обычно слышал: «Нам нужны кредиты, деньги и технологии». И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что человек, который меняется и укрепляется в вере, следует нравственному закону, через который не переступит и не станет красть, а будет честно работать. «Честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», – сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси в субботу начал официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию. За два дня он посетит несколько промышленных производств и древние Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри.