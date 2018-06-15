Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 15 копеек – до 62,48 рубля, курс евро снизился на 18 копеек – до 72,32 рубля.

Стоимость нефти с утра повышалась до 75,97 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».